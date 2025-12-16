circle x black
Cerca nel sito
 

Parmeggiani, Morandis e Licata in mostra al Mann di Napoli

sponsor

'Storie d’arte e d’amicizia', dal 19 dicembre al 2 febbraio a cura di Giordano Bruno Guerri e Giovanni Granzotto

Parmeggiani, Morandis e Licata in mostra al Mann di Napoli
16 dicembre 2025 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli inaugura, venerdì 19 dicembre alle ore 19.00, la mostra 'Tancredi Parmeggiani, Gino Morandis, Riccardo Licata. Storie d’arte e d’amicizia'. Organizzata da Il Cigno Arte di Lorenzo Zichichi in collaborazione con Studio GR. L’esposizione riunisce quarantadue opere e racconta l’incontro tra tre protagonisti dell’Astrattismo italiano del Dopoguerra, legati da affinità artistiche, frequentazioni comuni e rapporti personali.

Il progetto mette al centro la stagione dello Spazialismo, nata attorno a Lucio Fontana e sviluppata in forme diverse da artisti italiani come Tancredi, Morandis e Licata che ne condividono lo slancio innovativo, lo spazio come ricerca, la luce e il colore come strumenti espressivi attraverso percorsi autonomi e riconoscibili. Tra Venezia e Parigi, tra atelier, Biennali e luoghi di confronto, la mostra ricostruisce una trama di amicizie e visioni, includendo anche un episodio raro come il ritratto di Licata dipinto da Tancredi.

L’allestimento è ospitato al Mann, in un punto che tradizionalmente segna l’inizio della visita e che, in questa occasione, diventa luogo di incontro tra linguaggi e tempi diversi, come dichiara Francesco Sirano, Direttore Generale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in una nota: "Il concetto di Astrattismo, che connota la pittura di Tancredi Parmeggiani, Riccardo Licata e Gino Morandis, non era un elemento estraneo all’arte antica, come fu messo in rilievo dall’ archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli in un saggio su Organicità e Astrazione che ha fatto scuola: sin dalle epoche più remote la meditazione sulla realtà ha contribuito a definirne una diversa percezione estetica e simbolica, tradotta nei linguaggi figurativi". Il catalogo della mostra è pubblicato da Il Cigno Arte con contributi critici dedicati alle opere esposte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mann napoli mostre italia tancredi parmeggiani riccardo licata gino morandis ultime notizie cultura
Vedi anche
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza