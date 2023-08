Poesia: Premio Fabrizio De Andrè, in 12 in finale, a settembre cerimonia premiazione

E' tutto pronto per la cerimonia del prestigioso premio 'Fabrizio De Andrè' sezione poesia, che si terrà a Roma il prossimo settembre all'Auditorium per la Musica. Sono 12 i finalisti che una giuria d'eccellenza ha individuato per la XXII edizione di questa iniziativa nata del 2002 e presieduta da Dori Ghezzi, per dare risalto a nuovi artisti che si distinguano per l’originalità delle loro composizioni, anche poetiche, diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi.

La sezione dedicata alla poesia è curata dal poeta Vincenzo Costantino Cinaski. Il premio, assegnato annualmente ed organizzato da Icompany, Sony, Siae e dalla Fondazione Fabrizio De Andrè, è uno dei riconoscimenti più prestigiosi per gli autori di poesia in Italia ed è una 'gara' particolarmente ambita per l'attenzione verso la creatività e l'originalità delle opere che scendono in competizione.

Tra i finalisti, per la seconda volta, anche Matteo Farge, artista abruzzese, che con il suo esistenzialismo ermetico, taglia di nuovo il traguardo con la poesia, "dispiace più a me" insieme a Dora Addeo,"frammenti di felicità"; Matilde Maria Campisi, "la fame dei corpi", Silvia Ciurli, "sulla bocca di tutti"; Marinella Cossu, "le fronti delle donne"; Roberta De Falco, "un segreto", Giulia Guarnaccia, "un decalogo", Pietro Nicolaucich, "Mediterraneo"; Alessia Peduto, "13 aprile 2015"; Giacomo Pozzi, "monete 4-11-2019"; Marco Soneghet,"Posso?"; Barbara Soulart, "Se tutto ciò che vedi".