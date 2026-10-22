Record per un'antichità romana: torso imperiale venduto a 34,3 milioni di dollari

Un torso marmoreo di un imperatore romano della dinastia giulio-claudia risalente alla prima metà del I secolo d.C., è stato venduto da Sotheby’s a New York per 34,3 milioni di dollari (30,5 milioni di euro), stabilendo un nuovo record mondiale per un’antichità romana. L’aggiudicazione è arrivata al termine di una contesa durata quasi 14 minuti, con cinque offerenti in gara, ed è stata accolta dagli applausi del pubblico. La scultura è stata il lotto di punta della serata inaugurale di 'Magnum Opus', una delle più ambiziose operazioni dedicate a una singola collezione nella storia recente della casa d’aste. La vendita ha raggiunto complessivamente 63 milioni di dollari (56,1 milioni di euro), superando ampiamente la stima massima di 47,6 milioni di dollari (42,4 milioni di euro), con tutti i lotti venduti.

Considerata una delle più importanti sculture imperiali romane presentate all’asta da oltre dieci anni, l’opera si distingue per lo stato di conservazione, la rarità e il rilievo storico-artistico. Pubblicata ininterrottamente dal 1926, trova i suoi confronti più prossimi in opere conservate in istituzioni museali come i Musei Vaticani e il Museo archeologico di Zagabria. La stima iniziale era compresa tra 8 e 12 milioni di dollari (7,1-10,7 milioni di euro).

Tra gli altri risultati di rilievo spicca "Venezia, veduta del Canal Grande verso est con Santa Maria della Salute" di Canaletto, aggiudicata per 6,2 milioni di dollari (5,5 milioni di euro), entro la fascia di stima compresa tra 6 e 8 milioni di dollari (5,3-7,1 milioni di euro). Datato intorno al 1740, il dipinto vanta una provenienza museale di particolare prestigio: per oltre sessant’anni è appartenuto alle collezioni del Minneapolis Institute of Arts e del Metropolitan Museum of Art di New York. Ha raggiunto 5 milioni di dollari (4,5 milioni di euro) la natura morta di Luis Meléndez raffigurante arance, frutta secca, spezie, dolciumi, una brocca e un barile, in linea con la stima di 4-6 milioni di dollari (3,6-5,3 milioni di euro). L’opera testimonia la precisione tecnica e la raffinatezza compositiva del pittore spagnolo, considerato uno dei maggiori interpreti della natura morta del XVIII secolo. Un ritratto marmoreo romano di una fanciulla, risalente all’età augustea, è stato venduto per 2,5 milioni di dollari (2,2 milioni di euro). La scultura aveva già stabilito nel 2014, sempre da Sotheby’s, il record d’asta per un ritratto femminile in marmo dell’antichità classica. La nuova aggiudicazione ha superato il precedente primato nella categoria. Per 2,5 milioni di dollari (2,2 milioni di euro) è stata inoltre venduta la Veduta di Haarlem da nord-ovest di Jacob van Ruisdael, già concessa in prestito a lungo termine al Metropolitan Museum of Art e, più recentemente, alla National Gallery di Londra.

La vendita ha registrato risultati significativi anche per le arti decorative. Una coppia di sedute marquises in legno intagliato e dorato, in stile Luigi XVI e attribuite a Georges Jacob, è stata aggiudicata per 768.000 dollari (circa 684.000 euro), contro una stima di 200.000-300.000 dollari (178.000-267.000 euro). Realizzate per il conte de Vaudreuil e legate all’ambiente di Maria Antonietta, le sedute figuravano tra gli arredi francesi di maggiore rilievo della raccolta. Un frammento di tappeto reale della manifattura Savonnerie, commissionato durante il regno di Luigi XIV e databile al 1664-1666, ha raggiunto 217.600 dollari (circa 194.000 euro), a fronte di una stima di 50.000-70.000 dollari (44.500-62.300 euro). Il motivo del sole radiante richiama il programma decorativo legato alla figura del Re Sole.

Nel settore dell’arte islamica, un frammento di tappeto safavide della cosiddetta tecnica «a vaso», noto come Bernheimer Safavid “Vase” Carpet Fragment, è stato venduto per 448.000 dollari (circa 399.000 euro), entro la stima di 350.000-500.000 dollari (311.500-445.000 euro). Il manufatto, esposto per la prima volta a Chicago nel 1926, è da tempo considerato un esemplare di particolare pregio di questa tipologia tessile. Tra gli altri lotti, una corazza anatomica in bronzo greco, databile tra la fine del IV e il primo quarto del III secolo a.C., ha raggiunto 704.000 dollari (circa 627.000 euro), più del doppio della stima minima di 300.000 dollari (267.000 euro), a fronte di una valutazione complessiva di 300.000-500.000 dollari (267.000-445.000 euro). Un disegno di Gustav Klimt, "Liegender Halbakt nach rechts" (Nudo seminudo disteso rivolto a destra), studio preparatorio per Leda, dipinto andato perduto nell’incendio del castello di Immendorf nel 1945, è stato aggiudicato online per 281.600 dollari (circa 251.000 euro), superando la stima di 120.000-180.000 dollari (107.000-160.000 euro).

Secondo i dati diffusi da Sotheby’s, alla vendita hanno partecipato offerenti provenienti da 35 Paesi, con una presenza significativa di compratori da Europa, Stati Uniti e Asia. Quasi il 20% dei partecipanti aveva meno di 40 anni. La competizione ha coinvolto collezionisti privati e istituzioni, con rilanci in sala, al telefono e online. Per Jodi Pollack, presidente della divisione dedicata al design del XX secolo e alle grandi collezioni per le Americhe, il valore distintivo di 'Magnum Opus' risiede nella coerenza della visione collezionistica, capace di riunire scultura romana, pittura antica, arredi reali francesi, arte islamica e capolavori moderni in un unico percorso. La vendita newyorkese costituisce il primo capitolo di un programma più ampio che comprende oltre 900 opere distribuite in 26 aste tra New York e Parigi, con appuntamenti previsti fino al 2027. Per Sotheby’s, i risultati della serata rappresentano una base significativa per le successive sessioni di una raccolta che punta a mettere in dialogo epoche, culture e linguaggi artistici differenti. (di Paolo Martini)