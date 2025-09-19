circle x black
Roma, la luce di "Luminis" trasforma il Tevere in un'opera d'arte monumentale

Roma, la luce di
Dal 20 settembre al 15 ottobre 2025 il Tevere si accende con "Luminis", l’installazione luminosa monumentale di Mario Carlo Iusi, a cura di Tevereterno. Cinquecento metri di cornici rettangolari illuminate trasformano il muraglione tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini in una scenografia urbana, invitando cittadini e visitatori a uno sguardo nuovo sulla città.

Il progetto, realizzato con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Artivazione e Acqua Foundation, arriva a Roma dopo le tappe di Alatri, Albano Laziale, Terracina e Barcellona. "Luminis" non è solo arte visiva: è un invito a fermarsi, a riscoprire la memoria storica del luogo e a riflettere sul presente. La luce diventa strumento di relazione, trasformando il muro – simbolo di divisione – in spazio di dialogo.

Il presidente di Tevereterno, Giorgio de Finis, ha sottolineato come l’intervento celebri i vent’anni di Piazza Tevere, in continuità con il grande fregio "Triumphs and Laments" di William Kentridge.

Accanto all’opera, il pubblico potrà partecipare a eventi collaterali gratuiti: il 2 ottobre la passeggiata naturalistica "La vita nascosta del Tevere", guidata dal geologo Umberto Pessolano, e il 12 ottobre "Respirare la luce", sessione aperta di yoga e meditazione sulle rive del fiume.

"Luminis" sarà visibile ogni giorno dal crepuscolo, gratuitamente, fino al 15 ottobre.

