Siae: opportunità di lavoro nel diritto d'autore, selezione per incarichi in 61 mandatarie

C’è una importante opportunità per lavorare nel mondo del diritto d’autore. La Siae ha indetto, infatti, una selezione per titoli ed esami per l’affidamento di incarichi di mandato con rappresentanza per la copertura di 61 mandatarie distribuite nel territorio nazionale.

Mancano pochi giorni per rispondere all’avviso di selezione: il termine per la presentazione delle domande scade il 29 gennaio.

Nell’avviso pubblicato su www.siae.it è riportato l’elenco completo delle zone interessate e tutte le informazioni su termini e modalità di presentazione della domanda, requisiti e titoli richiesti per la partecipazione alle selezioni.