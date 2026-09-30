Sostenibilità: Groupama Assicurazioni, con il Fai per le Giornate d’Autunno

Rendere il patrimonio culturale e artistico accessibile per rafforzarne la conoscenza e promuovere una responsabilità condivisa verso la sua tutela: è questo il principio alla base della collaborazione tra Groupama Assicurazioni e il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano Ets, che prosegue per il quarto anno consecutivo con il sostegno alle Giornate Fai d’Autunno. La XV edizione della manifestazione, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in tutta Italia, inviterà il pubblico a scoprire luoghi di particolare valore storico, artistico e paesaggistico.

Durante le Giornate Fai d’Autunno, monumenti, dimore storiche, architetture, paesaggi e opere d’arte si apriranno alle comunità, coinvolgendo direttamente i cittadini in un percorso di conoscenza e rafforzando il legame con i luoghi in cui vivono. È in questa comune idea di prossimità - fatta di presenza, conoscenza e cura - che si sviluppa la collaborazione tra Groupama Assicurazioni e il Fai. Tra le proposte di quest’anno, un viaggio nell’architettura italiana tra storia e contemporaneità, dalla Torre Gioia 22 e Palazzo Dugnani a Milano a Palazzo Carpegna a Roma, fino a ville, palazzi e luoghi solitamente inaccessibili a Torino, Firenze, Palermo, Bergamo, Padova e Salerno. Spazio anche all’artigianato d’eccellenza, con visite speciali a botteghe storiche come l’Attrezzeria Rancati di Roma, da decenni al servizio del cinema, del teatro e della televisione (elenco dei luoghi aperti e modalità di visita su giornatefai.it).

“Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno alle Giornate Fai d’Autunno e di proseguire un percorso che sentiamo profondamente vicino ai nostri valori. Per Groupama, proteggere significa prendersi cura non soltanto delle persone, ma anche dei luoghi e del patrimonio che contribuiscono a definirne l’identità. La presenza capillare della nostra rete ci insegna ogni giorno che la prossimità nasce dalla conoscenza e dall’ascolto dei territori. Le Giornate Fai traducono questo principio in un’esperienza concreta, capace di coinvolgere i cittadini e di rafforzare una responsabilità condivisa verso le generazioni future”, dichiara Philippe-Henri Burlisson, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni.

“Le Giornate Fai d’Autunno rappresentano un’occasione straordinaria per avvicinare le persone alla ricchezza dei luoghi e alle storie che compongono il nostro Paese. Siamo grati a Groupama Assicurazioni per aver scelto di essere nuovamente al nostro fianco, contribuendo a rendere possibile questo grande appuntamento di partecipazione e scoperta. Rivolgiamo inoltre al nuovo amministratore delegato i nostri migliori auguri per il nuovo incarico, con l’auspicio di proseguire insieme il percorso avviato nel 2011”, ha commentato Davide Usai, direttore generale del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano.

Il sostegno alla manifestazione rappresenta una delle declinazioni concrete del programma di sostenibilità Care, attraverso il quale Groupama Assicurazioni integra nella propria strategia la tutela dell’ambiente, la valorizzazione della cultura, l’inclusione sociale e la vicinanza ai territori.