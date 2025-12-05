Strega Ragazzi e Ragazze, vincono Marconi, Tortolini e Woodson

Sono Sara Marconi, Luca Tortolini e Jacqueline Woodson i vincitori della decima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi per le categorie di concorso 6 anni+, 8+ e 11+. I premi sono stati consegnati oggi pomeriggio a Roma nell'ambito di Più Libri Più Liberi, Fiera della Piccola e Media Editoria, nell'Auditorium della Nuvola, alla presenza di circa 1.000 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da tutta Italia e dall’estero (Francia e Belgio).

Questi i libri più votati dai giovanissimi lettori e lettrici in rappresentanza delle 390 scuole che compongono la giuria. Per la categoria 6+ (6-7 anni): Sara Marconi con "I sogni di Yume" (Lapis Edizioni), illustrato da Anna Curti; categoria 8+ (8-10 anni): Luca Tortolini con "Un desiderio al giorno" (Mondadori), illustrato da Giulia Vetri; Categoria 11+ (11-13 anni): Jacqueline Woodson con "Proteggimi" (Fandango Libri), tradotto da Chiara Baffa.

Durante la cerimonia di premiazione, condotta da Simonetta Bitasi e Alessandro Barbaglia, sono intervenuti insieme agli autori finalisti Giuseppe Iannaccone, presidente Centro per il libro e la lettura, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che ha portato anche i saluti di Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, Isabella Del Monte, responsabile dei progetti culturali di Bologna Children's Book-BolognaFiere, e Lorena De Vita, Ufficio Sponsorships BPER Banca. I premi per ciascuna categoria di concorso sono offerti da Strega Alberti Benevento. Nel caso in cui le opere più votate siano in traduzione, sono previsti premi di pari entità per i traduttori, offerti da BolognaFiere.

Anche quest'anno BPER Banca, main partner del Premio, ha premiato con un contributo all’acquisto di attrezzature scolastiche due scuole della giuria per le originali attività di lettura in classe. Sono l'istituto comprensivo Giacomo Ferrari, scuola primaria Anna Frank di Parma, per la categoria 6+, e l'istituto comprensivo Villa Minozzo di Reggio Emilia per la categoria 8+. Premiata anche Emily Amodio dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Polignano a Mare (Bari, per la migliore recensione a un libro finalista nella categoria di concorso 11+.

Questi gli altri libri finalisti nelle tre categorie di concorso, selezionati a maggio dal Comitato scientifico composto da scrittori, studiosi, insegnanti ed esperti di promozione della lettura: Alessandro Barbaglia, Simonetta Bitasi, Lorenzo Cantatore, Tania Coleti, Maria Greco, Maddalena Vaglio Tanet e Marcella Terrusi. Categoria 6+: Katie Clapham con "Una libreria molto speciale" (Emme Edizioni), tradotto da Giuditta Campello, illustrato da Kirsti Beautyman; Heinz Janisch con "Il re e il mare" (Gallucci), tradotto da Angela Ricci e illustrato da Wolf Erlbruch., Puck Koper con "L'acqua è per i pesci" (Terre di mezzo), tradotto da Olga Amagliani. Categoria 8+: Ross Montgomery con "Rebel" (Piemme), tradotto da Maurizio Bartocci; Maria Parr con "Oscar e io" (Beisler), tradotto da Alice Tonzig, illustrato da Åshild Irgens. Categoria 11+: Deborah Ellis con "Le piccole astuzie" (La Nuova Frontiera Junior), tradotto da Federico Taibi; Jay Hardwig con "Semplicemente Maria" (Uovonero), tradotto da Sante Bandirali; Saša Stanišić con "Il lupo" (Iperborea), tradotto da Claudia Valentini e illustrato da Regina Kehn.