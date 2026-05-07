circle x black
Cerca nel sito
 

'The Migrant Child' di Banksy è di nuovo visibile a Venezia

sponsor

Banca Ifis ha completato il salvataggio dell'opera

'The Migrant Child' di Banksy - Adnkronos
'The Migrant Child' di Banksy - Adnkronos
07 maggio 2026 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova vita per l’opera di Banksy "The Migrant Child" negli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale di Venezia. Il lavoro di Banksy, che richiama l’attenzione sul tema dei diritti dei minori e sulle migrazioni, è tornato dunque visibile al pubblico dopo essere stata oggetto di un lavoro di restauro e salvataggio svolto da Banca Ifis raccogliendo l’appello del Ministero della Cultura, del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Dopo lo svelamento di questa sera, "The Migrant Child" sarà visibile per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio in un tour itinerante tra i canali della città di Venezia.

CTA

 L'opera è stata presentata al pubblico nell’ambito della Vernice della 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, all’interno dell’evento “Curated by Heart” organizzato da Banca Ifis negli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale. All’appuntamento sono intervenuti il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, il premio Nobel per la pace (2014) Kailash Satyarthi. In occasione dello svelamento del restauro di "The Migrant Child", Banca Ifis ha presentato al pubblico anche un nuovo progetto educativo di respiro nazionale per portare l’arte e i diritti umani nelle scuole medie italiane.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Treccani, dal titolo “Migrant Child – Diritti all’opera”, coinvolgerà le scuole secondarie di primo grado di tutta Italia nell’anno scolastico 2026–2027.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Biennale Arte The Migrant Child Banksy Restauro Diritti umani Arte
Vedi anche
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza