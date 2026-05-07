Nuova vita per l’opera di Banksy "The Migrant Child" negli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale di Venezia. Il lavoro di Banksy, che richiama l’attenzione sul tema dei diritti dei minori e sulle migrazioni, è tornato dunque visibile al pubblico dopo essere stata oggetto di un lavoro di restauro e salvataggio svolto da Banca Ifis raccogliendo l’appello del Ministero della Cultura, del Comune di Venezia e della Regione Veneto. Dopo lo svelamento di questa sera, "The Migrant Child" sarà visibile per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio in un tour itinerante tra i canali della città di Venezia.

L'opera è stata presentata al pubblico nell’ambito della Vernice della 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, all’interno dell’evento “Curated by Heart” organizzato da Banca Ifis negli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale. All’appuntamento sono intervenuti il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, il premio Nobel per la pace (2014) Kailash Satyarthi. In occasione dello svelamento del restauro di "The Migrant Child", Banca Ifis ha presentato al pubblico anche un nuovo progetto educativo di respiro nazionale per portare l’arte e i diritti umani nelle scuole medie italiane.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Treccani, dal titolo “Migrant Child – Diritti all’opera”, coinvolgerà le scuole secondarie di primo grado di tutta Italia nell’anno scolastico 2026–2027.