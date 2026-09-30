Torna a Roma il premio 'Valore Coraggio'

Torna il 4 ottobre 2026, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, il Premio Internazionale “Valore Coraggio”, ideato da Anna Rita Cammerata e giunto alla terza edizione.

Realizzato in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Capitolina del Comune di Roma, con i patrocini di Senato della Repubblica, Regione Lazio, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Rai, Unesco Roma, Fondazione Italia Sostenibile, Flaminio Film Festival e con la media partnership di Ciao Usa e Radio New York, il riconoscimento celebra chi, con passione, dedizione e senza clamore, opera con coraggio e contributi concreti a favore per il bene della società e dell’umanità.

Il Premio “Valore Coraggio” vuole "dare voce a chi spesso resta nell’ombra e portare luce dove c’è il silenzio”. Non si tratta di riconoscere solo gesti eclatanti, ma azioni con un impatto profondo e duraturo espresse come energia generatrice di cambiamento e solidarietà.

La manifestazione unisce il riconoscimento di personalità di rilievo nazionale e internazionale con la valorizzazione di figure meno note ma altrettanto meritevoli e capaci di creare “solchi di semina per meriti secolari” per una società migliore. Nella scorsa edizione, il Premio ha avuto tra i suoi premiati Sua Santità Papa Francesco, che ha risposto con un toccante ringraziamento.

La serata, presentata dalla giornalista RaiNews24 e volto di Rai Italia Roberta Ammendola e dal Maestro Agostino Penna, vede tra i protagonisti il celebre artista Tony Renis, la cui presenza aggiunge prestigio e fascino all’evento.

Tra i premiati di rilievo nazionale e internazionale dell'edizione 2026 figurano: Liliana Cavani premio speciale per il contributo artistico e culturale e sociale; Lucia Goracci per l’incessante opera di cronista sui territori di guerra; Luca Barbarossa per la dedizione solidale che prodiga parallelamente al ruolo di Artista; Fioretta Mari, Giorgia Trasselli, Marcello Cirillo, Fabrizio Sabatucci e Massimiliano Buzzanca in rappresentanza degli attori italiani che resistono alla crisi culturale; monsignor Vincenzo Paglia per il progetto di Welfare sanitario in favore degli anziani; il Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Gemelli per l’impegno nella cura e nel sostegno ai bambini e alle loro famiglie; SOS Villaggi dei Bambini per il suo immediato e determinante intervento in seguito al disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela; Race for the Cure per la sensibilizzazione e la promozione della prevenzione oncologica.

L’evento si arricchisce di momenti di spettacolo e testimonianze che mettono in luce il significato profondo del Premio “ValoreCoraggio”, una manifestazione che attraversa passioni e sinergie di persone impegnate nel cambiamento e nel sostegno reciproco, incarnando un modo di vivere che guarda oltre l’apparenza per riconoscere ciò che è veramente “degno di nota”.

"Il Premio 'ValoreCoraggio', uno dei progetti dell’Associazione Culturale 'Genius et Ars Romae et Orbis' nasce dal desiderio profondo di riconoscere e celebrare chi, con umiltà e determinazione, contribuisce ogni giorno al bene comune. In un’epoca in cui l’apparenza spesso prende il sopravvento e i gesti apparentemente sopiti non vengono notati e men che mai riconosciuti, vogliamo dare luce a chi opera nel silenzio, ma con un impatto reale e duraturo. Il coraggio non è solo un gesto eroico, ma la capacità autentica di mettere sé stessi al servizio degli altri con passione e responsabilità cosicché insieme al Valore possa dar vita all’accezione unica del ValoreCoraggio senza congiunzione e spazio, una definizione nuova con un significato nuovo, ma dal sentimento antico. Questa edizione vuole confermare il merito di chi fa la differenza, ispirando nuove generazioni a coltivare quei principi umani che sono alla base di una società più giusta e solidale", dichiara Anna Rita Cammerata, ideatrice del Premio.