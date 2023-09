Trio di capolavori di Cezanne all'asta a New York

Tre capolavori del pittore francese Paul Cezanne (1839-1906), due nature morte e un paesaggio, andranno all'asta da Christie's a New York il prossimo 9 novembre. Si tratta di "Fruits et pot de gingembre", "Quatre pommes et un couteau" e "La mer à L'Estaque". Questo eccezionale trio arriva a Christie's dalla collezione del Museo Langmatt di Baden, in Svizzera, sede di una delle più straordinarie collezioni di arte impressionista in Europa, assemblata con cura e passione all'inizio del XX secolo dai famosi collezionisti Sidney e Jenny Brown.

Il pezzo forte del trio all'asta è l'eccezionale "Fruits et pot de gengembre" (stima 35 milioni - 55 milioni di dollari). Questo dipinto iconico fa parte di un gruppo selezionato di tele che Cezanne dipinse tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta dell'Ottocento. Con quest'opera, Cezanne raggiunse un nuovo livello di raffinatezza nel trattamento della natura morta, esibendo una ricca complessità nel suo approccio formale al colore e allo spazio. Questo dipinto proviene dall'ambita e importante serie di composizioni di nature morte di Cezanne, ora celebrate come i suoi successi artistici distintivi, insieme alla serie delle "Bagnanti" e alle vedute di Mont Sainte-Victoire. I soggetti all'interno di "Fruits et pot de gingembre" dialogano tra loro, assumendo caratteristiche quasi umane. Quest'opera è stata molto probabilmente dipinta nello studio che Cezanne teneva nella tenuta dei suoi genitori, alla periferia di Aix-en-Provence, lo stesso luogo in cui dipinse la sua celebre serie "Giocatori di carte".

La seconda opera in offerta, "Quatre pommes et un couteau" (7 milioni - 10 milioni di dollari) esplora uno dei soggetti preferiti e più famosi di Cezanne: la mela. Essendo stato in gran parte assente dalla sua opera negli anni Sessanta dell'Ottocento, il frutto, ormai indissolubilmente legato all'identità dell'artista francese, cominciò ad apparire nelle composizioni di Cézanne con maggiore frequenza negli anni Settanta dell'Ottocento, poi per tutto il resto della sua carriera, in tutti i tipi di arrangiamenti e ambientazioni. Allontanandosi dalla spontaneità e dal tocco spezzato della classica tecnica impressionista che aveva dominato il suo lavoro fino a quel momento, qui l'artista utilizza uno stile pittorico distinto e strettamente costruito, abbracciando una tecnica e un approccio più strutturati alla resa formale.

Il dipinto finale del trio, "La mer à l'Estaque" (3 milioni - 5 milioni di dollari) è una veduta paesaggistica dipinta alla fine degli anni '70 dell'Ottocento, raffigurante il golfo di Marsiglia. L'olio su tela racchiude la crescente audacia dello stile di Cézanne durante il tempo trascorso a guardare i panorami di L'Estaque, un pittoresco villaggio di pescatori sulla costa mediterranea che ha fatto da cornice ad alcuni dei paesaggi più innovativi della carriera del pittore.

Max Carter, vice presidente 20th/21st Century Art di Christie's, sottolinea in una dichiarazione: "Cézanne è il padre dell'arte moderna e molte delle sue opere maggiori furono viste per l'ultima volta sul mercato entro trent'anni dalla sua morte. Il trio di Cezannes proveniente dal Museo Langmatt fu acquisito in quel periodo vitale e rappresenta due dei motivi essenziali dell'artista e dei lasciti alle generazioni successive: il suo approccio radicale alla natura morta e la veduta del golfo di Marsiglia da L'Estaque. Non potremmo essere più onorati di trattare questo gruppo storico, soprattutto 'Fruits et pot de gingembre', una delle più importanti e raffinate nature morte di Cézanne mai vendute all'asta".