circle x black
Cerca nel sito
 

Un ponte tra Italia e Mongolia, dalla Galleria Borghese arrivano due opere di Bernini e Raffaello

sponsor

Un ponte tra Italia e Mongolia, dalla Galleria Borghese arrivano due opere di Bernini e Raffaello - (Foto dal sito dell'Ambasciata)
Un ponte tra Italia e Mongolia, dalla Galleria Borghese arrivano due opere di Bernini e Raffaello - (Foto dal sito dell'Ambasciata)
02 ottobre 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due capolavori della Galleria Borghese di Roma, il Nettuno in bronzo di Bernini e il ritratto d’uomo di Raffaello, sono approdati a Ulaanbaatar, al Chinggis Khaan Museum, per la mostra 'Il vento del grande mare attraverso la steppa: Raffaello e Bernini'. L'esposizione, inaugurata il 30 settembre alla presenza della direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti, dell’ambasciatrice Giovanna Piccarreta, del segretario di Stato alla Cultura della Mongolia, della Consigliera culturale del presidente Khurelsukh e del direttore del museo Gengis Khaan, da ieri, giovedì 1 ottobre, è aperta al pubblico.

L'evento, di portata storica per la Mongolia, consentirà al suo pubblico di ammirare delle opere di rara bellezza, di scoprire la ricchezza della cultura italiana e conoscere un museo unico quale la Galleria Borghese. I due capolavori sono accompagnati dalla riproduzione della diagnostica delle opere e da pannelli che raccontano la storia dell’arte del Rinascimento e del Barocco.

"La mostra - si legge in una nota dell’ambasciata italiana in Mongolia - si inserisce nel contesto di un salto di qualità nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Mongolia, con la recente visita in Italia del presidente Khurelsukh, occasione durante la quale i due Paesi hanno deciso di elevare la loro amicizia al livello di partenariato strategico". L'esposizione promuove un dialogo virtuale tra Oriente e Occidente, analogamente a quella su Zanabazar, ospitata all’inizio di quest’anno dalla Galleria Borghese, ricreando una sorta di via della seta attraverso la cultura.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arte del Rinascimento Barocco cultura italiana mostra d'arte partenariato strategico relazioni diplomatiche
Vedi anche
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza