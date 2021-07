CutPRO lancia il negozio online, migliorando l'accesso agli indumenti resistenti al taglio certificati CE

WETHERBY, Inghilterra, 15 luglio 2021 /PRNewswire/ -- CutPRO, membro della British Safety Industry Federation (BSIF) iscritto al programma Registered Safety Supplier, ha lanciato un negozio online al fine di migliorare l'accesso a DPI resistenti al taglio e di ottima qualità. Specializzati in indumenti resistenti al taglio, essi stanno collaborando con il BSIF per dimostrare che "chiunque può vendere sicurezza, ma non si dovrebbe acquistare la sicurezza da chiunque" – BSIF.

È questa la risposta all'ondata globale di DPI non conformi sui mercati online, che offrono prezzi più bassi su capi di abbigliamento non regolamentati e con documentazione e marchio CE contraffatti.

Kayleigh Davis, direttore commerciale di CutPRO, ha dichiarato: "Sebbene un prezzo più basso possa essere allettante, è molto probabile che gli articoli contraffatti possano mettere a rischio la salute e, in alcuni casi, la vita di chi li usa".

In qualità di BSIF Safety Supplier che si è sottoposto alle prove per ottenere l'accreditamento Safe Supply, CutPRO desidera rassicurare i propri clienti sul fatto che stanno acquistando da un fornitore autorizzato di DPI che può informarli sulle migliori prassi e sulla cura dei prodotti.

Il BSIF ha fornito un esempio dei pericoli che i DPI contraffatti rappresentano, in cui due caschi di sicurezza sono stati sottoposti a una prova di caduta. Uno era una copia illegale di un casco di sicurezza che si è incrinato e aperto, nonostante affermasse di corrispondere alle caratteristiche dell'originale, che, invece, è rimasto inalterato.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=zwJNz0uv_T0

Era dotato di marchio e goffratura ed è stato identificato solo a causa di una leggera fessurazione dei gusci. Di conseguenza, l'azienda che aveva acquistato questi caschi ha dovuto sostituirli a un costo considerevole, in quanto non erano adatti allo scopo e violavano le normative in materia di salute e sicurezza.

Secondo il BSIF, le "risorse di alto valore come il programma Registered Safe Supplier stanno stimolando una enorme trasformazione del settore. L'effetto collaterale positivo è i compratori di DPI più esigenti richiedono ora l'iscrizione alla BSIF nei questionari di selezione e nei documenti delle gare di appalto".

CutPRO si impegna a sostenere i loro sforzi, agevolando l'accesso agli indumenti resistenti al taglio migliori del mondo a chiunque necessiti di protezione.

Per ulteriori informazioni, contattare CutPRO: info@cut-pro.com.

Informazioni su CutPRO

CutPRO è una società internazionale specializzata nella progettazione e nella fornitura di indumenti resistenti al taglio, che offrono protezione a marchio CE contro le lesioni da taglio sul luogo di lavoro. Presenza sui social media: Facebook, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573548/CutPRO_BSIF.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428987/CutPRO_Logo.jpg

Contatti per i media: Jemma Utley (PR) ju@ppss-group.com +44 (0)845 5193953

Kayleigh Davis info@cut-pro.com +44 (0)845 5193953