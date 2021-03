Dadone e la felpa dei Nirvana: Twitter si accende

(Adnkronos)

Sembrava nostalgia del grunge, invece era Fabiana Dadone. I Nirvana finiscono nei trend su Twitter per il post della ministra, fotografata con tacchi rossi poggiati sulla scrivania e la felpa del gruppo icona degli anni '90. Un post nato in occasione dell'8 marzo, con Dadone che scrive: "Ho 37 anni e sono una 'ragazzina' (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno, ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre, amo la musica rock pesante ma non mi vesto in maniera 'alternativa'".

"In questa giornata tanto evocativa e tanto attenta al politically correct, vorrei dire con molta onestà - scriveva ancora Dadone - che sul fronte della parità di genere c'è ancora molta strada da fare. Una strada in salita e piena di ostacoli culturali che dobbiamo avere la forza di affrontare con tutta la tenacia che abbiamo nel cuore".

Il post della ministra non è quindi passato inosservato su Twitter, con i commentatori che si sono concentrati soprattutto sul look e in particolare proprio sulla felpa dei Nirvana, lanciando il gruppo di Seattle fra i trend. Divisi come da copione, gli utenti hanno dato vita a due netti schieramenti: entusiasti da un lato - "Grande Dadone rock!" -, indignati dall'altro - "La signora si ricordi che è un Ministro della Repubblica, DOVREBBE avere rispetto del ruolo che ricopre".