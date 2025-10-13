circle x black
Cerca nel sito
 

Ddl semplificazione attività economiche approvato dal Senato

13 ottobre 2025 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella seduta dell’8 ottobre, l’Aula del Senato ha approvato, con 86 voti favorevoli, 46 contrari e 7 astenuti, il disegno di legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi in favore dei cittadini e delle imprese. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Il provvedimento interviene su più fronti tra i quali: la Pubblica Amministrazione, dove viene introdotta la digitalizzazione di atti e comunicazioni relativi ai decessi e anche l’ACI potrà digitalizzare i propri servizi; la sanità, dove le farmacie diventeranno veri e propri presidi territoriali in modo da alleggerire il carico delle strutture ospedaliere; in ambito ambientale ed energetico sono previste semplificazioni per gli impianti fotovoltaici; nel settore marittimo viene introdotta la digitalizzazione e l’autorizzazione unica per imbarco e sbarco. Nel corso del dibattito in Aula, il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha sottolineato il valore strategico del provvedimento che mira a semplificare circa 600 procedure, in linea con il PNRR, una semplificazione che potrebbe portare a un risparmio di 50 miliardi di euro l’anno.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
semplificazione digitalizzazione attività economiche servizi cittadini imprese
Vedi anche
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza