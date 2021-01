De Falco: "Maggioranza sufficiente per superare scogli"

(Adnkronos)

Se andrò nel Maie? "No, non mi interessa, per il momento rimango dove sono. Questa maggioranza è sufficiente per superare questi scogli. Non serve una maggioranza assoluta ma una chiarezza sugli obiettivi, in questo modo l'azione di governo potrebbe esser comunque efficace. La mia è una fiducia critica e attenta". Cosi a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il senatore del gruppo Misto Gregorio De Falco.

"Non dobbiamo sottovalutare che gli argomenti posti da Renzi sono temi veri. I primi due, ad esempio, li ho perfettamente condivisi, mi riferisco a quelli su task force e cabina di regia", ha aggiunto, e quanto al Mes dicendosi "favorevole. E' possibile attivare il Mes senza creare nessun problema. Attualmente chiedo che sia attivato, ma se questo crea un problema politico che poi porta a perdere tutto allora non è ragionevole".