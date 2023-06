De Felice (Dir. Comunicazione), 'Inps ha accompagnato evoluzione società'

“L’Inps ha accompagnato l’evoluzione della società italiana in questi 125 anni” passata “da una società prevalentemente agricola a una industriale e del terziario avanzato. L’Inps ha colloquiato in questi 125 anni con la società italiana e continua a farlo”. Lo ha detto Diego De Felice, direttore della comunicazione dell’Inps, a margine del concerto intitolato “In musica per il sociale” organizzato a Matera in occasione del 125esimo anniversario di fondazione dell’Istituto.

L’appuntamento “è uno dei tanti eventi che abbiamo fatto in questo 125esimo anniversario”, ha continuato De Felice. “L’Inps è sicuramente pensioni, assistenza e protezione sociale ma anche cultura” per questo “abbiamo voluto dare spazio ad artisti del territorio sia esterni sia interni all’Istituto con i nostri dipendenti per favorire una crescita culturale ma anche uno spirito di coesione e appartenenza che in questi momenti viene esaltato e speriamo dia buoni frutti”, ha concluso.