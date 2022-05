De Mita, Meloni: "Massimo interprete della Prima Repubblica"

"Cordoglio per la sua scomparsa. Le sue idee e le sue scelte profondamente lontane da Fratelli d'Italia"

"Fratelli d'Italia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Ciriaco De Mita ed esprime vicinanza e affetto ai suoi famigliari. Le sue idee e le sue scelte sono profondamente lontane dalla nostra storia e dal nostro percorso politico, ma con De Mita se ne va uno dei massimi interpreti della Prima Repubblica e uno dei protagonisti della storia recente italiana". Lo scrive in una nota la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo la morte di Ciriaco De Mita. L'ex premier ed ex segretario della Dc è scomparso all'età di 94 anni.