Decapita moglie 17enne e ne esibisce la testa per strada, orrore in Iran

Decapitata dal marito, a 17 anni, per non aver accettato quel matrimonio che la famiglia le aveva imposto quando ne aveva 12. La vittima si chiamava Mona Heidari ed era fuggita in Turchia per cercare di sottrarsi a quel cugino, diventato marito contro la sua volontà, che non le ha dato scampo. Sui social circola un'immagine sorridente della ragazza, mentre l'agenzia di stampa Rokna racconta dell'uccisione avvenuta ad Ahvaz, capoluogo della provincia di Khusestan in Iran, dove era stata costretta dalla famiglia a tornare.

Su YouTube circola inoltre un video scioccante dove si vede il marito della vittima sfilare per le strade di Ahvaz, sorridente, con la testa di Mona nella mano sinistra e un grosso coltello insanguinato nella destra. L'agenzia di stampa Isna riferisce che il marito di Mona l'aveva accusata di adulterio. Citando la polizia iraniana, l'agenzia di stampa Irna spiega che l'uomo è stato arrestato insieme al cognato ''nel loro nascondiglio''. Condannando la tragedia, gli attivisti per i diritti umani hanno chiesto di migliorare le leggi per proteggere le donne e un aumento dell'età minima consentita per il matrimonio, che attualmente in Iran è 13 anni.

L'attivista iraniana Masih Alinejad dice di avere ''il cuore spezzato'' per la giovane vittima e cita il fatto che ''in Iran un uomo che uccide la figlia di 14 anni viene condannato a otto anni di carcere. Una donna che si toglie l'hijab a 24 anni''. "Una persona è stata decapitata, la sua testa è stata mostrata per le strade e l'assassino ne era orgoglioso. Come si può accettare una tragedia del genere?'', si legge in un editoriale pubblicato sul quotidiano riformista Sazandegi. "Dobbiamo agire affinché i femminicidi non continuino ad aumentare", ha aggiunto.