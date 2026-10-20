Decreto Impianti strategici, concluso l’esame in Commissione

Si è concluso con il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea l’esame in II lettura in Commissione Ambiente della Camera del cosiddetto Decreto Impianti strategici (Dl 154/2026), già approvato dal Senato. L’approdo in Aula per la discussione generale e il voto è previsto per il 19 ottobre. Nel corso dell’ultima seduta in Commissione, è stata confermata l’inammissibilità di alcune proposte emendative presentate, mentre le restanti sono state poste in votazione e respinte. Parallelamente, l’esame è proseguito anche in sede consultiva in diverse Commissioni e presso il Comitato per la legislazione, con esito finale identico ovvero approvazione della proposta di parere favorevole formulata dai rispettivi relatori di Commissione.

La scheda del provvedimento