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Decreto Impianti strategici, concluso l’esame in Commissione

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20 ottobre 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è concluso con il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea l’esame in II lettura in Commissione Ambiente della Camera del cosiddetto Decreto Impianti strategici (Dl 154/2026), già approvato dal Senato. L’approdo in Aula per la discussione generale e il voto è previsto per il 19 ottobre. Nel corso dell’ultima seduta in Commissione, è stata confermata l’inammissibilità di alcune proposte emendative presentate, mentre le restanti sono state poste in votazione e respinte. Parallelamente, l’esame è proseguito anche in sede consultiva in diverse Commissioni e presso il Comitato per la legislazione, con esito finale identico ovvero approvazione della proposta di parere favorevole formulata dai rispettivi relatori di Commissione.
La scheda del provvedimento

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Decreto Impianti strategici Commissione Ambiente Senato Assemblea Discussione generale Voto
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