Deutsche Telekom investe nella rete blockchain pubblica di Celo

- Deutsche Telekom investe in un'economia finanziaria decentralizzata

- Deutsche Telekom sarà la prima azienda di telecomunicazioni a far parte della rete Celo

- Deutsche Telekom offre un'infrastruttura sicura alla rete Celo

BONN, Germania e SAN FRANCISCO, 20 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Deutsche Telekom sta investendo nel futuro dell'economia finanziaria decentralizzata, con un acquisto significativo dell'asset di Celo (CELO). Celo è un ecosistema blockchain open source focalizzato sul rendere i sistemi e gli strumenti finanziari decentralizzati (DeFi) accessibili a chiunque abbia uno smartphone. Deutsche Telekom sarà la prima azienda di telecomunicazioni ad aderire alla Celo Alliance for Prosperity.

"Il nostro investimento in CELO, combinato con l'infrastruttura gestita da T-Systems, consente alla nostra azienda di adottare un approccio strategico per partecipare ad una rete blockchain pubblica. I nostri investimenti e la nostra infrastruttura sono orientati a rendere sicura la rete Celo , facilitando l'adesione degli utenti e lo sviluppo di casi d'uso sulla rete Celo ", afferma Adel Al-Saleh, membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Telekom AG e CEO di T-Systems.

Deutsche Telekom gestirà l'infrastruttura di tutto l'ecosistema Celo. A tal fine, la controllata T-Systems MMS di Deutsche Telekom opererà come "validatore" utilizzando Open Telekom Cloud (OTC). L'OTC soddisfa severi requisiti di sicurezza ed è in conformità col quadro normativo europeo, garantendo la disponibilità dei servizi finanziari sicuri tramite smartphone in tutto il mondo.

Inoltre, Deutsche Telekom aprirà la sua API SMS per consentire ai validatori di inviare messaggi di testo di verifica utilizzando il loro servizio. L'aumento dei provider di SMS sulla piattaforma Celo migliora sia la sicurezza che l'affidabilità del protocollo di verifica telefonica decentralizzato.

Con i suoi oltre 130 membri dell'Alliance, la missione di Celo è costruire un sistema finanziario che crei le condizioni di prosperità per tutti.

"Siamo entusiasti di avere Deutsche Telekom che ci aiuta a rendere sicura la rete Celo, a svilupparne l'infrastruttura e a dare un contributo significativo come validatore", ha affermato Rene Reinsberg, co-fondatore di Celo. "La potente combinazione di possedere CELO e continuare a sviluppare la sua piattaforma mobile-first, contribuirà ad accelerare l'adozione di asset digitali da parte del mercato e consentirà pagamenti sicuri, protetti ed economici per gli utenti di smartphone ovunque".

Le risorse utilizzate per gestire la rete Celo sono a impatto zero.

L'ingresso di Deutsche Telekom in Celo sarà effettuato dal Telekom Innovation Pool (TIP), assistito da Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP).