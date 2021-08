Diabolik, legale genitori: ''Dopo rivelazioni stampa attendiamo risposta forte da chi indaga''

Avv. Siano: ''Quanto leggiamo non ci fa piacere, invochiamo da sempre giustizia e non vendetta''

''Quanto letto oggi nell’articolo dell’Espresso non ci fa piacere per due ordini di motivi: la giustizia che da sempre invochiamo non è quella della strada ma quella delle istituzioni; avremmo voluto apprenderlo dalle istituzioni e non ancora una volta dai giornali. Sono due anni che rispettosamente e sempre con fare dimesso bussiamo alle porte per sentirci dire che stanno lavorando. Ma ad oggi nulla!''. Lo dice all'Adnkronos Tiziana Siano, legale dei genitori di Fabrizio Piscitelli, commentando un articolo pubblicato sull'Espresso secondo cui il presunto killer di Piscitelli sarebbe stato ucciso in Albania.

''La notizia non è l’uccisione dell’albanese ma è il fatto che questi dopo un anno sia riuscito a commettere indisturbato un nuovo omicidio con le stesse identiche modalità - aggiunge l'avvocato - Dopo quello che abbiamo letto pretendiamo una risposta forte e incisiva dalle forze dell’ordine. E dalla Procura. Basta silenzi...Cercheremo conferme o smentite...ma delle risposte...I miei assistiti vogliono giustizia e non vendetta''.

(di Giorgia Sodaro)