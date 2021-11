Digitale: mercoledì a Roma evento Cfx Quantum e Università Guglielmo Marconi

Digitale e Sostenibilità. Sono queste le due parole chiave che, nel momento cruciale che sta attraversando l’Italia e la sua economia in particolare, assumono rilievo per condurre il Paese fuori dalle secche della crisi per il Covid 19 e rendere stabile la crescita, che per il momento si limita ad un rimbalzo dopo il crollo causato dalla pandemia. La ripresa deve essere sostenuta e rafforzata con interventi che vedano combinate la digitalizzazione della finanza e la sostenibilità. Se ne parlerà al convegno 'La trasformazione digitale per un’economia sostenibile' organizzato dalla Cfx Quantum e dall’Università Guglielmo Marconi di Roma, con la collaborazione di Am Advisor e Stefano Santori Training, che si terrà mercoledì 1 dicembre alle 10 a Roma, in via Vittoria Colonna 11, dove interverranno qualificati esperti, imprenditori ed operatori del settore della finanza.

Il Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, deve rilanciare l’economia per permettere lo sviluppo sostenibile e digitale, così come indicato dall’Ue. Occorre mettere mano, finalmente, alla digitalizzazione dei sistemi, dalla Pubblica Amministrazione al settore finanziario, tenendo presente, allo stesso tempo, l’aspetto della sostenibilità. Le nuove sfide per la ripresa e lo sviluppo devono confrontarsi con i criteri Esg, Environmental Social and Governance, per investire e produrre rispettando il clima , l’ambiente ed il sociale.

I lavori del convegno si articoleranno in tre sessioni: la prima su ‘Trasformazione digitale e finanza’; la seconda su ‘Sostenibilità della finanza e dell’economia nel mercato attuale’ e la terza che vedrà il confronto tra rappresentanti delle Istituzioni italiane su ‘Il ruolo delle Istituzioni per la sostenibilità dell’economia digitale’. Interverranno, tra gli altri, il sen. Adolfo Urso e l’on. Davide Zanichelli, la presidentessa Enav Francesca Isgrò, il Generale Guardia Finanza Giovanni Padula, Mario Scino Ministero Sviluppo, Maria Siclari Ispra, gli imprenditori Giuseppe Notarnicola, vicepresidente esecutivo Stmicroelectronics, Fabio Ruffini Head Investor Relations Inwit, Karim Sghaier manager Serendipity Capital Ltd, Marco Mottana Ceo Cfx Ltd, Alessandro Toschi Board member Esg Portal e i vertici dell’Università G. Marconi Alessio Acomanni, Nicola Formichella e Marcello Condemi. Per la sicurezza dei partecipanti il convegno si svolgerà nel rispetto delle norme Covid. Per accedere alla Sala occorrerà esibire il Green Pass.