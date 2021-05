Digitale, nasce le nuova piattaforma IoT di Zerynth

Consentire alle aziende di evolvere in pochi passi e di trasformare sistemi di produzione esistenti, a scarso grado di automazione, in macchine intelligenti nonché di progettare e produrre prodotti innovativi e connessi. Con questo obiettivo Zerynth ha presentato la sua nuova piattaforma IoT che consiste in una nuova linea di prodotti hardware, software e soluzioni cloud avanzate. Un ecosistema di strumenti che permette di guidare, in modo semplice, la digitalizzazione dei processi industriali: è infatti pensato per tutte quelle aziende che intendono sviluppare nuovi prodotti connessi, connettere prodotti già esistenti o creare soluzioni IoT industriali.

"L’impossibilità di controllare le macchine a distanza o di acquisire i dati da parte dei macchinari, la difficoltà di integrare macchinari e software, la mancanza di esperienza nell'IoT per la gestione di dispositivi e sistemi integrati: sono soltanto alcune delle sfide che oggi si trovano ad affrontare tutte quelle aziende che intendono approcciare a soluzioni di Industrial IoT", spiega Gabriele Montelisciani, Ceo di Zerynth.

"La nuova piattaforma IoT Zerynth e i nuovi prodotti che abbiamo messo a punto vanno invece nella direzione di assicurare alle aziende una trasformazione digitale veloce e sicura, per far sì che qualunque imprenditore possa portare la propria azienda e i propri prodotti verso l’Industria 4.0, in tempi rapidi e in modo semplice" assicura il manager.