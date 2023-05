Dimissioni Cottarelli, via libera del Senato

113 i voti a favore, 31 contrari e 3 astenuti. Il senatore dem: "Grazie al Pd per aver capito e alla maggioranza per non aver allungato questa cosa"

Il Senato ha accettato con 113 voti a favore, 31 contrari e 3 astenuti, le dimissioni del senatore del Pd, Carlo Cottarelli. Era stato lo stesso economista a chiedere di dare il via libera all'addio. "Voglio ringraziare il Partito democratico per aver capito le mie motivazioni e anche la maggioranza per non aver allungato questa cosa", ha aggiunto alla fine del voto. "Scusate se vado a fare un altro lavoro, il Parlamento è il baluardo della democrazia in Italia".

"Dopo aver ricevuto un'offerta dalla Cattolica di Milano, ho presentato le mie dimissioni, 22 giorni fa", ha detto il senatore in Aula ricordando come "questo programma" della Cattolica "prevede visite di personalità, a titolo gratuito, come da parte mia, di temi di economia e diritto da discutere nelle scuole". "Questioni - spiegava - relative anche ai diritti e alla Costituzione, un programma utile al Paese e ai nostri giovani, incompatibile con il lavoro di senatore, dovrei fare due o tre presentazioni a settimana, in giro per l'Italia". "Ho pensato che fosse più utile al Paese andare a dirigere questo programma che restare qui", aggiunge. "Vi chiedo di accettare le mie dimissioni sin da oggi, vi chiedo questa cortesia", la richiesta del senatore, poi accettata dal Senato.