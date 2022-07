Dimissioni Draghi, Lega: "Lui e Italia vittime di no M5S e forzature Pd"

"La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l’Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del partito democratico". Così una nota del partito di Matteo Salvini dopo l'annuncio delle dimissioni da parte di Mario Draghi.

"La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi - si legge nella nota - condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli italiani".