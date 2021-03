Dimissioni Zingaretti, Delrio: "Logorare il segretario non ha senso"

(Adnkronos)

Dimissioni di Zingaretti? Nel Pd "ci sono state tante discussioni, nel passato, tante scissioni, questa volta hanno pesato le tante indiscrezioni finite sui giornali, la discussione interna al Pd fa bene, non mi pare che nessuno abbia messo in discussione che debba avvenire con Nicola alla guida". Così Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, a Radio Immagina. "Non ha senso logorare il segretario, collaborare sempre, anche quando la segreteria non è quella che ci aspettiamo, Cuperlo, ad esempio, non ha mai fatto scissioni, ha sempre discusso", spiega poi il dem riferendosi all'opposizione di sinistra nel partito. "Spero che la sua amarezza rientri, le sue parole non vanno sottovalutate, ma lui è il primo a capire che il momento è grave per il paese, l'agenda Draghi è importante per il Pd".

"Spero che ci sia altra riflessione, resti alla guida, abbiamo bisogno di lui e di continuare a discutere insieme a lui, c'è bisogno di più politica", continua Delrio, che a proposito del governo Draghi dice: "Mai detto che mi fidavo politicamente da Salvini, ho detto che va giudicato dagli atti che fa".

"Se ci sono evoluzioni in senso democratico - aggiunge - sono contento, perché migliora la democrazia italiana". "Non credo che neanche Bonaccini abbia voluto strizzare l'occhio a Salvini, né credo che questo governo abbia una propensione a svoltare a destra, l'agenda Draghi è la nostra agenda, il suo programma è fortemente orientato ai nostri principi, a una cultura liberale e socialista", conclude il capogruppo dem a Montecitorio.