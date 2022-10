Discorso Meloni, Red Ronnie: "Straordinario e coerente su covid"

"Coerente con quanto affermato in campagna elettorale e straordinario l'intervento di Giorgia Meloni nell'Aula della Camera sul Covid". Red Ronnie, notoriamente critico sulle misure intraprese dai precedenti governi per fronteggiare la pandemia Covid, ha commentato con l'Adnkronos, il passaggio dedicato alla pandemia dal presidente del consiglio Giorgia Meloni che oggi ha tenuto il suo discorso nell'Aula della Camera in vista del voto di fiducia.

Il neopremier Meloni, nel suo intervento, ha detto a chiare lettere che "l’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche, ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi. Qualcosa, decisamente - ha scandito questa mattina - non ha funzionato e dunque voglio dire fin d’ora che non replicheremo in nessun caso quel modello. L’informazione corretta, la prevenzione e la responsabilizzazione sono più efficaci della coercizione, in tutti gli ambiti. E l’ascolto dei medici sul campo è più prezioso delle linee guida scritte da qualche burocrate, quando si ha a che fare con pazienti in carne ed ossa".