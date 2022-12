Diventare consulente d’immagine con l’Accademia Consulenza d’immagine

Non solo teoria, ma anche Bootcamp, un gruppo studio e una community di colleghi con cui confrontarsi

Roma 22/12/2022. L’Accademia Consulenza d’Immagine è una scuola di Alta Formazione per consulenti d’immagine o aspiranti tali. Il progetto è nato dal desiderio di offrire a tutti gli appassionati un percorso formativo di qualità che permettesse di acquisire le competenze teoriche, pratiche e relazionali per poter intraprendere questa attività in maniera professionale e remunerativa.

L’offerta formativa dell’Accademia Consulenza d’Immagine si articola in due corsi - il Professional Training e l’Expertise Training - affiancati dai numerosi moduli tematici a scelta e dai due Bootcamp di lezioni pratiche. Le lezioni teoriche sono solo quindi una parte del percorso di alta formazione che viene offerto ai corsisti che possono mettere a terra le proprie conoscenze attraverso le due sessioni annuali di incontri di pratica.

Il percorso Professional Training

Il Professional Training è un percorso di Alta formazione dell’Accademia Consulenza d’Immagine.

Si articola in una prima parte costituita da lezioni teoriche e una pratica in presenza: la formazione è quindi ibrida, online (lezioni teoriche) + in presenza (lezioni pratiche). I docenti, altamente qualificati e con una solida e consolidata esperienza alle spalle nel mondo della consulenza d’immagine, si occupano proattivamente dei corsisti che, per tutta la durata del percorso, hanno a disposizione un gruppo studio su WhatsApp: in questo luogo di incontro virtuale, tutti i partecipanti possono porre domande, chiedere chiarimenti o presentare casi studi chiedendo un riscontro agli insegnanti e ai compagni.

Il Professional Training è un corso “chiavi in mano” nella dimensione in cui i corsisti, al termine della formazione, possono aver acquisito le conoscenze teoriche e pratiche per poter esercitare la professione e iniziare a guadagnare immediatamente.

Inoltre, il materiale didattico che viene fornito ai corsisti è completo e approfondito, con esempi grafici personalizzati che permettono di seguire la lezione senza la preoccupazione di dover prendere appunti.

Il percorso Expertise Training

L’obiettivo del Corso Expertise Training è il perfezionamento di una figura professionale sempre più richiesta nel mondo del lavoro, ovvero un Image Consultant che deve essere capace di padroneggiare le più importanti tecniche di comunicazione visiva e di styling per la creazione di un’immagine sia personale che aziendale il più efficace e coerente possibile.

Le tematiche trattate sono numerose: dopo l’analisi dettagliata del mondo della figura maschile, segue un approfondimento sulle diverse tipologie di tessuto e sulla scelta delle stampe in base alla forma del corpo, dello stile e dell’obiettivo che si vuole raggiungere.

Inoltre, si affrontano in maniera completa e approfondita il dress code e il ruolo strategico del Personal Shopper. Il terzo modulo si pone lo scopo di ampliare il bagaglio di conoscenza di futuri consulenti di immagine con un focus sul mondo dei social media con particolare attenzione a Instagram e Facebook. Infine, per completare l’alta formazione professionale, è previsto un modulo dedicato a tutte le soft skills necessarie per comunicare in pubblico e per acquisire dimestichezza nel public speaking, gestendo e sviluppando una comunicazione efficace.

Anche in questo caso, per tutta la durata del corso, i corsisti possono accedere ad un gruppo studio WhatsApp dove possono confrontarsi con colleghi e docenti per rendere la propria esperienza formativa ancora più completa e approfondita.

I Bootcamp

Il modulo Bootcamp è una giornata di formazione di 8 ore, dedicata all’esercitazione e al perfezionamento professionale per consulenti d’immagine che desiderano migliorare le proprie skill pratiche. Le sessioni pratiche sono incentrate sui quattro ambiti della consulenza d’immagine, suddivise - a loro volta - in Boot camp di pratica per il cliente donna e in Boot camp di pratica per il cliente uomo. Durante la formazione i corsisti potranno in prima persona esercitarsi su un cliente tipo, con il supporto di un docente qualificato. Durante ciascuna esercitazione i corsisti mettono in pratica in prima persona le conoscenze teoriche apprese, potendo esercitarsi su un cliente tipo che partecipa alla sessione. Ciascuno dei partecipanti viene affiancato da un docente che lo accompagna, guidandolo, nell'intera attività.

La Community di Consulenti dell’Accademia

Al termine del percorso formativo, il gruppo studio Whtsapp viene chiuso e, chi lo desidera, può partecipare ad un gruppo Telegram dove trova espressione la community dei consulenti d’immagine dell’Accademia.

All’interno del gruppo Telegram viene lasciato spazio al confronto tra professionisti e alle domande che possono essere spunto di riflessione comune per tutti i partecipanti. Si tratta di uno strumento molto prezioso per i consulenti d’immagine che, in questo modo, possono contare sull’aiuto di docenti e colleghi anche al termine del percorso formativo in Accademia Consulenza d’Immagine.

L’intervista su Iconic Image

Tra gli elementi che hanno portato l’Accademia Consulenza d’Immagine ad essere un luogo d’eccellenza per la formazione degli image consultant di domani c’è anche la possibilità che viene offerta ai corsisti di rilasciare la prima intervista da professionisti su Iconic Image, la prima rivista online dedicata interamente ai consulenti d’immagine. All’interno della categoria Stories viene dedicato uno spazio all’intervistato dove potrà raccontare la propria storia, il proprio percorso e le sue ambizioni future.

Per informazioni:

info@accademiaconsulenzaimmagine.com

Cellulare | 320-8886305

Cellulare | 340-4064479

www.accademiaconsulenzadimmagine.com