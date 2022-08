Dl Aiuti bis, verso nuovo taglio a cuneo fiscale

Il governo si avvia a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino a metà ottobre. E non solo. Taglio del cuneo all'1,8%, dal primo luglio a fine anno, dunque, un punto in più. E un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle pensioni, con assegni che salgono del 2% a partire da ottobre. Sarebbe quanto previsto dal dl aiuti bis, atteso in Cdm domani, sul capitolo lavoro e pensioni.

''Sul piano quantitativo è del tutto insufficiente perché su 14,3 miliardi di manovra, solo un miliardo è per i lavoratori e 1,5 miliardi per le pensioni. Questo significa che per ogni 1.000 euro, sono 10 euro di riduzione fiscale al mese. Per le pensioni significa che ogni 500 euro sono 10 euro lordi al mese. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti ad affrontare il problema''. Lo sottolinea il leader della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro al Mef sul dl aiuti.