Dl carburanti, emendamento governo: app ministero su prezzi medi

Per lo sviluppo dell'applicazione autorizzata la spesa di 500mila euro per il 2023 e 100mila euro dal 2024

Il Mef "sviluppa e rende disponibile gratuitamente" una App "che consenta la consultazione dei prezzi medi" del carburante. Lo prevede l'emendamento del governo al Dl sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Per lo sviluppo dell'applicazione il governo autorizza la spesa di 500mila euro per il 2023 e 100mila euro a decorrere dal 2024.

L'emendamento specifica che la comunicazione dei prezzi riguarda gli esercenti "sulla rete non autostradale" e "autostradale" con "frequenza settimanale anche a prescindere da variazioni". Gli esercenti, si prevede, "espongono con adeguata evidenza la cartellonistica riportante la media aritmetica dei prezzi". L'emendamento prevede sanzioni da 200 a 2mila euro e sospensione dell'attività da 1 giorno a fino a 30 giorni massimo in caso di reiterazione. Il Garante dei prezzi, tra l'altro, "predispone trimestralmente una relazione in ordine all'andamento dei prezzi medi".