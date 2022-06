Dolce e Gabbana protagonisti del nuovo spot Tim

Uno spot “d’amore” per chi sogna in grande perché “senza amore e senza felicità i soldi non servono a niente”. Parola di Domenico Dolce, che con Stefano Gabbana ha presentato a Milano 'La forza delle connessioni', la nuova campagna di comunicazione istituzionale e commerciale del Gruppo Tim. In onda a partire da stasera, lo spot vede il coinvolgimento di due grandi premi Oscar italiani: è girato da Giuseppe Tornatore sulle note di un brano inedito del Maestro Ennio Morricone. Protagonisti d'eccezione, i due stilisti, icone della moda italiana e promotori dell'eccellenza del 'mode in Italy' nel mondo.

“Noi siamo romantici - ha detto Domenico Dolce - le aziende sono basate sui soldi ma di base se non c’è amore i soldi non arriveranno mai. Questo è uno spot di amore. La mia storia un po’ romantica, ero bambino che ha sempre sognato e i miei sogni si sono avverati grazie alla connessione”. Al centro della storia si intrecciano infatti le vite e i progetti di Domenico e Stefano: giovanissimi entrano in connessione, trasformano le loro idee in realtà e realizzano il proprio sogno. Lo spot vuole raccontare il loro percorso partendo dal passato in Sicilia per poi proiettarsi nel futuro digitalizzato. Il claim della nuova campagna sottolinea l'importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze, a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi.

“Indipendentemente dal fatto che siamo un’azienda quotata in Borsa – ha sottolineato Pietro Labriola, ad di Tim – siamo un’azienda italiana orgogliosi di un’Italia in grado di fare la differenza. E' un orgoglio per noi che Giuseppe Tornatore, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ambasciatori indiscussi del mode in Italy nel mondo, siano al nostro fianco in questo progetto di comunicazione. Con questa nuova compagno vogliamo parlare delle connessioni che uniscono le persone, vicine o lontane, uguali o diverse perché la vera connessione è quella che ci fa superare le distanze e le differenze. Il compito di Tim è fare in modo che le connessioni crescano, si sviluppino in base alle tante esigenze e siano sempre sicure". Lo spot (della durata di un minuto) è solo il primo capitolo della nuova campagna del Gruppo Time sarà on air sulle principali tv nazionali e declinata su stampa, affissioni, web, social e circuito cinema.