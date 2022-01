Don Pesce: “il primo e-commerce che porta pesce fresco e specialità di mare direttamente sulle tavole degli italiani”

Tradizione, spirito d’innovazione, affidabilità e competenza, sono i fattori che garantiscono l’altissimo livello dei prodotti ittici e dei servizi svolti in tutte le fasi della filiera, dalla pesca alla distribuzione

Savelletri (Br), 5 gennaio 2022. Il world wide web ha cambiato il nostro modo di socializzare e di lavorare, l’esplosione dell’e-commerce sta rivoluzionando di conseguenza il modo in cui acquistiamo. Anche il pesce oggi viaggia online, grazie al progetto Don Pesce della Gioioso Ittica di Savelletri, in provincia di Brindisi, realtà a conduzione familiare che rappresenta generazioni di ‘uomini di mare’, con esperienza centenaria tramandata in ambito ittico.

“Con Don Pesce ci proponiamo di portare la miglior selezione di pesce ovunque, direttamente a domicilio e pronto da gustare, nel caso dei crudi o dei lavorati, o da cucinare, nel caso del fresco”, introduce Mario Gioioso titolare della Gioioso Ittica. “Dal distributore direttamente sulle tavole degli italiani, sempre più consapevoli che un’alimentazione corretta è la base per garantirsi un buono stato di salute. La scienza parla chiaramente delle cosiddette ‘malattie del benessere’, quali aterosclerosi, diabete, ipertensione e obesità, causate soprattutto ad un’alimentazione sbagliata. Occorre che l’intera società contribuisca ad un progresso di cambiamento con una nuova cultura della prevenzione, concentrata innanzitutto su corretti stili di vita alimentari e ambientali”.

L’azienda Gioioso Ittica, è leader nella selezione, lavorazione, controllo e distribuzione di prodotti ittici. Forte di un’esperienza di ben tre generazioni vissute a stretto contatto con il mare, lungo una delle fasce costiere più floride al mondo: la Puglia. La famiglia Gioioso si è imposta sui mercati internazionali grazie allo spirito d’innovazione, affidabilità e competenza. Tutti fattori che garantiscono l’altissimo livello dei prodotti e dei servizi svolti in tutte le fasi della filiera, dalla pesca alla distribuzione.

“Nel corso degli anni siamo diventati un punto di riferimento per la ristorazione di qualità in materia di pesce fresco e prodotti ittici esclusivi, questo è reso possibile grazie al lavoro sinergico di un’organizzazione impeccabile”, prosegue Mario Gioioso. “Tutto parte dalla selezione della materia prima, direttamente dai pescherecci o dai migliori porti nazionali ma anche dalle partnership con le migliori flotte a livello internazionale. L’esperienza delle storie di mare e la profonda conoscenza dei prodotti ittici ci permettono, oggi, di offrire qualità eccellente. Creatività e innovazione, ci hanno permesso di creare nuove linee di prodotti esclusivi e ricchi dal punto di vista nutrizionale: abbiamo imparato che, per puntare a nuovi orizzonti, bisogna conoscere bene la propria rotta”.

In quest’ottica sono nate linee di prodotti speciali come quella della ‘Salumeria Ittica’, una varietà di affettati e di preparati di pesce pronti da gustare; come anche il ‘Tonno Sott’Olio Stravecchio’, una riserva di tonno versione d’élite che viene stagionata per anni, almeno cinque, arrivando anche a dieci o quindici anni. Una selezione di prodotti salubri e genuini che promette di arricchirsi presto di nuove imperdibili proposte.

“Vogliamo offrire unicità rispetto a qualsiasi altro alimento sul mercato, sia per gusto che eleganza, ma anche per contenuto nutrizionale, in grado, pertanto, di soddisfare sia il mercato gourmet che quello salutistico”, sottolinea Mario Gioioso. “Garantiamo rintracciabilità e certificazione del prodotto attraverso un efficace sistema di etichettature, mentre la distribuzione è affidata ad una componente logistica differenziata e specializzata per le diverse esigenze di trasporto. Di primaria importanza per noi, oltre alla puntigliosa ricerca della qualità, è la componente etica dell’azienda, volta a preservare il prezioso patrimonio ittico, sia locale che mondiale, attraverso una politica di scelte di pesca sostenibile, nel totale rispetto dei cicli naturali riproduttivi di ogni specie e dei mari nel complesso. La stessa politica - conclude - è applicata al processo produttivo del confezionamento dei prodotti, attraverso l’uso di materiali eco-compatibili, nel completo rispetto della natura e della salute dell’uomo”.

Contatti: https://donpesce.ch/