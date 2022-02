Dopo San Basilio e Ostia altro sgombero a Roma, liberati 4 appartamenti Ater a Tor Bella Monaca

Dopo San Basilio e Ostia, su disposizione del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, è in corso dall’alba lo sgombero di altri appartamenti dell’Ater occupati abusivamente. Polizia, carabinieri e polizia locale stanno liberando quattro immobili della Torre 30, in via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, dove poche settimane fa una ragazza era caduta dal tredicesimo piano per motivi legati presumibilmente al consumo di stupefacenti.

Dopo la maxi operazione dell’autunno scorso, quando furono liberate nella Torre 50 anche le case occupate dal clan di Giuseppe Moccia, una nuova operazione è stata pianificata dalla prefettura di Roma per riportare la legalità in uno dei quadranti più critici della città, dove le occupazioni abusive non solo significano allacci illegali e vessazioni per la gente perbene che abita i condomini popolari, ma ospitano spesso anche il contesto in cui operano le centrali dello spaccio.