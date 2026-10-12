DPFP 2026, prosegue l’esame nelle Commissioni parlamentari

In settimana, il Documento programmatico di finanza pubblica 2026 è stato al centro dei lavori di diverse Commissioni di Camera e Senato, chiamate a esprimere il proprio parere anche in vista della prossima manovra di bilancio. I lavori si sono focalizzati in particolare sulle prospettive di crescita, sulla sostenibilità dei conti pubblici e sulle priorità della programmazione economica per il periodo 2027-2029. Nel dettaglio, alla Camera, le Commissioni Attività produttive e Lavoro hanno terminato l’esame esprimendo parere favorevole, a fronte delle proposte alternative presentate dalle opposizioni, che hanno, in particolare, evidenziato criticità sulle previsioni di crescita e sugli squilibri di finanza pubblica. L’esame ha coinvolto anche diverse Commissioni del Senato con approfondimenti specifici sui rispettivi profili di competenza: dalla spesa sanitaria alle politiche agricole fino agli investimenti per la difesa e la sicurezza energetica. In particolare, la Commissione Affari esteri e Difesa ha concluso i lavori approvando la proposta di parere favorevole del relatore, nonostante le riserve manifestate dalle opposizioni sugli incrementi di spesa destinati agli armamenti. Il quadro emerso dai lavori delle Commissioni restituisce un confronto piuttosto acceso sui contenuti della prossima legge di bilancio, tra esigenze di sostegno alla crescita, vincoli europei e margini di flessibilità per finanziare le politiche strategiche del Paese.

I documenti in esame alla Camera

I documenti in esame al Senato