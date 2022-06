"Avanti nel sostegno all'Ucraina, come ci ha detto il Parlamento". In vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, il premier ha Draghi parlato a Palazzo Madama per le comunicazioni sul dossier Ucraina: "Solo una pace concordata e non subita può essere duratura". "Le sanzioni funzionano", ha sottolineato.