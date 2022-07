Draghi: "Italia e Turchia unite in sostegno a Ucraina" - Video

Il premier in conferenza con Erdogan: "I nostri paesi sono partner, amici, alleati"

"Italia e Turchia sono partner, amici, alleati. Abbiamo davanti grandi sfide, a partire dalla guerra in Ucraina. Vogliamo lavorare insieme per affrontarle. Italia e Turchia sono unite nella condanna dell'invasione russa dell'Ucraina e nel sostegno a Kiev". Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si esprime così in conferenza stampa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Allo stesso tempo siamo in prima linea per cercare una soluzione negoziale che fermi le ostilità e garantisca una pace stabile e duratura, una pace che l'Ucraina e il presidente Zelensky ritengano accettabile", dice Draghi riferendosi alla guerra tra Ucraina e Russia.