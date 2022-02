Draghi: "Visto che bravi ministri? Governo bellissimo" - Video

"Non c'è mai stato dubbio da parte del governo e da parte mia: confrontarsi è veramente importante"

"Avete visto che bravi ministri che ho? Ho un bellissimo governo". Il premier Mario Draghi, in conferenza stampa, risponde così alle domande sulle divergenze all'interno del governo. "Non c'è mai stato dubbio da parte del governo e da parte mia: confrontarsi è veramente importante, rispettarsi è molto importante. Tutto ciò che è necessario per arrivare all'approvazione dei provvedimenti del Pnrr il governo e io lo faremo".