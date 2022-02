"E' morto Montagnier", l'annuncio di Liberation

E' morto il professor Luc Montagnier. Lo annuncia il quotidiano francese Liberation, confermando le voci circolate già ieri sul decesso dell'89enne premio Nobel. La notizia della morte del biologo e virologo era stata diffusa ieri da France Soir e rilanciata su Twitter da alcune figure legate al mondo scientifico francese. Recentemente Montagnier, che aveva assunto posizioni critiche nei confronti del vaccino anti covid, aveva partecipato a Milano ad un evento no vax e no green pass organizzato dal senatore Gianluigi Paragone. "Non ci sono conferme sul decesso ma non riusciamo a stabilire contatti con l'entourage del professore", le parole ieri sera dell'ex esponente grillino in un video su Facebook.

Liberation oggi spiega di aver ottenuto una conferma in ambito medico e un'altra da fonti istituzionali. Montagnier è deceduto martedì all'ospedale americano di Neuilly, come confermato al quotidiano dalla dottoressa Beatrice Milbert. Il municipio di Neully, inoltre, ha confermato che è stato depositato il certificato attestante il decesso.