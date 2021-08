Eagle Pictures, gli home video diventano plastic free

L’home video diventa ecosostenibile: la società di distribuzione e produzione cinematografica Eagle Pictures lancia sul mercato Green Box, la collana home video plastic free. Dvd e Blu-ray diventano così un prodotto ecosostenibile grazie a un packaging innovativo in grado di ridurre l'impatto ambientale. Realizzate dall'azienda lombarda Pozzoli Spa, si stima che le nuove edizioni Green Box targate Eagle Pictures possano ridurre del 47% le emissioni per quanto riguarda le confezioni Dvd e del 38% per quelle Blu-ray.

Eagle Pictures, in collaborazione con Pozzoli Spa, sempre attraverso queste nuovissime edizioni Green si impegna a ridurre le emissioni derivanti dal processo produttivo grazie alla piantumazione di nuovi alberi all’interno del progetto Treedom: obiettivo zero emissioni, con il calcolo del Carbon Footprint e nuovi alberi piantati in compensazione.

A partire dal 15 settembre saranno disponibili i primi 4 cofanetti racchiusi in queste confezioni ecologiche e riciclabili: quattro grandi successi cinematografici che verranno pubblicati in edizioni realizzate con carta rigida mista riciclata, cellophane biodegradabile e materiale bioplastico (composto dal 40% da canna da zucchero).

La collana Green di Eagle Pictures, inoltre, ha ottenuto la Fsc - Forest Stewardship Council, la certificazione riconosciuta a livello internazionale che attesta la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati, assicurando che una foresta o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici.

Le prime edizioni Green Box di Eagle Pictures, disponibili dal 15 settembre, saranno i cofanetti di Twilight, Hotel Transylvania, Ghostbusters e Apocalypse Now. A ottobre, le uscite Ever Green Blu-Ray, edizioni plastic free di film di grande successo da “Il grande freddo” di Lawrence Kasdan a “La casa” di Sam Raimi, “Dune” di David Lynch e “The Imitation Game” di Morten Tyldum. Dal 20 ottobre, riedizione in packaging ecologico di capolavori in formato Dvd come “Dracula di Bram Stoker” di Francis Ford Coppola e “Il pianista” di Roman Polański.

Sempre dal 20 ottobre spazio alle edizioni Arte Green Dvd, documentari dedicati alla grande arte del passato come “Impressionisti segreti” e “Maledetto Modigliani”. Da novembre, invece, appuntamento con Anime Green Blu-Ray, dedicata al meglio delle produzioni animate giapponesi in edizione eco-friendly e in formato Blu-ray, tra cui due film di Satoshi Kon, ovvero "Tokyo Godfathers”, “Paprika – Sognando un sogno”, “Final Fantasy - The Spirit Within” di Hironobu Sakaguchi e Moto Sakakibara e “Final Fantasy VII - Advent Children” di Tetsuya Nomura e Takeshi Nozue.