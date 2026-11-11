A Genova la 12ª Cset Conference

Torna a Genova oggi e domani la Cset Conference – Cyber Security for Energy & Transport Infrastructure, la conferenza internazionale dedicata alla sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, giunta alla 12ª edizione. L’appuntamento è alla Stazione Marittima di Genova, Salone di prima classe, Ponte dei Mille. La conferenza è promossa da START4.0, uno degli otto Centri di Competenza nazionali istituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’unico dedicato alla sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche. Reti elettriche, porti, ferrovie e servizi essenziali sono sempre più digitali e interconnessi. Sistemi di controllo industriale, catene di fornitura globali e intelligenza artificiale moltiplicano le opportunità ma anche i punti di vulnerabilità. Nel frattempo il quadro europeo, dalla Direttiva Nis2 al Cyber Resilience Act, alza il livello degli obblighi per imprese e amministrazioni.

"La sicurezza delle infrastrutture di energia e trasporti è oggi una condizione per la competitività del Paese - afferma Paola Girdinio, Presidente Start 4.0 - Con Cset vogliamo offrire, da Genova anche quest’anno, un luogo di confronto concreto tra chi gestisce le infrastrutture, chi sviluppa le tecnologie e chi definisce le regole. È anche il ruolo di un Centro di Competenza: trasformare le conoscenze in strumenti utili per imprese e amministrazioni". La prima giornata, oggi 11 novembre, si è aperta con i saluti delle istituzioni, tra cui il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Università di Genova e Camera di Commercio, e con l’intervento di Roberta Pinotti, Presidente della Fondazione Polo Nazionale della Subacquea. Seguono le tavole rotonde su cybersecurity e intelligence nella supply chain complessa, AI agentica e protezione delle infrastrutture, resilienza delle utilities nell’era delle crisi geopolitiche e NIS2: dalla norma alla resilienza, introdotta dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Interviene anche Luca Dal Fabbro, Presidente di Utilitalia e di Iren.

La seconda giornata, domani 12 novembre, si apre con i saluti di Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria. In programma la presentazione del Rapporto Clusit 2026 con la Presidente Anna Vaccarelli, la tavola rotonda sul cyberspazio come nuovo dominio della sicurezza, il panel sull’evoluzione operativa del settore portuale con Women for Security e la tavola rotonda conclusiva “Cybersecurity 2035: chi difenderà il mondo digitale?”. Tra i relatori figurano Ciso e responsabili della sicurezza di grandi operatori dell’energia, dei trasporti e dell’industria, esperti di Ai e di sicurezza Ot, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.

Start 4.0 è il Centro di Competenza nazionale per la trasformazione digitale sicura di imprese e Pubbliche Amministrazioni. Istituito nel 2019 nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0 e vigilato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è uno degli otto Centri di Competenza italiani e l’unico specializzato nella sicurezza e ottimizzazione delle infrastrutture strategiche: porti, energia, trasporti, reti idriche e sistemi produttivi. Partenariato pubblico-privato con capofila il CNR, riunisce 50 associati tra grandi imprese, PMI, università ed enti pubblici. Offre assessment, test before invest, formazione, consulenza per l’innovazione e la cybersecurity, adeguamento NIS2 e servizi di digital twin, mettendo a disposizione laboratori e tecnologie avanzate. Ha sede a Genova e serve imprese in tredici regioni italiane.