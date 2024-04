A2A, Billari (Bocconi): "Partnership unisce tema demografico con interesse aziende"

"La Bocconi si occupa di aziende, di politiche pubbliche e tutto ciò che influenza il sistema economico sin dalla sua fondazione. Oggi abbiamo l'opportunità, grazie a questa partnership con A2A, di unire il tema demografico, tema strutturale di lungo periodo, con il tema dell'interesse delle aziende per il lungo termine”. Lo ha detto Francesco Billari, rettore dell’università Bocconi, in occasione dell’incontro di presentazione del nuovo piano “A2A Life Caring”, un progetto innovativo e una best practice a livello nazionale, che prevede risorse e attività dedicate a supportare concretamente i genitori dipendenti del Gruppo. Durante l’incontro A2A e Università Bocconi hanno illustrato il Rapporto sul declino demografico nel nostro Paese e sull'impegno delle aziende a sostegno della genitorialità.