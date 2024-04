A2A, Ghilardi: “Progetto è segno tangibile di una politica vera e concreta”

"Siamo passati dalle parole ai fatti perché volevamo in qualche modo dare un segno tangibile di una politica vera e concreta. Ci siamo resi conto che esisteva un problema nel Paese, ci si è resi conto che una delle mission di A2A come Life Company è quella di favorire la vita e quale occasione migliore di favorire la vita di farla favorire e farla nascere all'interno delle nostre persone”. E’ il commento di Mauro Ghilardi, Chief People And Transformation Officer di A2A, a margine dell’incontro di presentazione del nuovo piano “A2A Life Caring”, un progetto innovativo e una best practice a livello nazionale, che prevede risorse e attività dedicate a supportare concretamente i genitori dipendenti del Gruppo. Durante l’incontro A2A e Università Bocconi hanno illustrato il Rapporto sul declino demografico nel nostro Paese e sull'impegno delle aziende a sostegno della genitorialità.