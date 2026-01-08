circle x black
Accordo Bper e Consorzio Franciacorta per accesso al credito e sviluppo aziende

La Banca si impegna a offrire un canale preferenziale di dialogo utile ad agevolare la concessione di finanziamenti

08 gennaio 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
Bper e il Consorzio per la tutela del Franciacorta hanno stipulato nei giorni scorsi un accordo di collaborazione per facilitare l’accesso al credito e lo sviluppo delle aziende consorziate. Con questa intesa, la Banca si impegna a offrire un canale preferenziale di dialogo utile ad agevolare la concessione di finanziamenti destinati al supporto del ciclo produttivo, con garanzia del pegno rotativo sul vino nei vari stati di invecchiamento, in un contesto caratterizzato da profondi mutamenti e sfide sempre più complesse, e che richiede, anche dal punto di vista bancario, strutture consulenziali dedicate.

Per questa ragione, Bper Banca mette a disposizione il Servizio Agri Banking, costituito da agronomi e specialisti del settore, in grado di instaurare un dialogo proficuo con tutte le realtà della filiera agroalimentare per necessità di finanziamento, di investimento, di confronto su piani di transizione energetica o piani di sviluppo in generale, formulando quindi soluzioni “su misura” anche con l’ausilio di agevolazioni pubbliche.

"Attraverso l’intesa raggiunta con il Consorzio Franciacorta, Bper vuole essere al fianco delle aziende consociate, partecipando alla valorizzazione e allo sviluppo di una Filiera strategica che contribuisce in modo significativo a far conoscere nel mondo le eccellenze del ‘Made in Italy’” ha commentato Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper. Inoltre Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta, ha a sua volta affermato: “Siamo convinti che questa intesa, siglata con una delle principali banche del nostro territorio, costituisca un’opportunità importante per le nostre imprese consorziate, che hanno la possibilità di avere un canale preferenziale per essere affiancate da un partner competente e molto attento alle esigenze della Filiera agroalimentare”.

