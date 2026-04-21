circle x black
Cerca nel sito
 

AI e lavoro, mercato da 1,2 miliardi e raddoppio delle imprese: “Serve una strategia sulla formazione”

Il rapporto Anitec-Assinform e Politecnico di Torino fotografa l’accelerazione dell’adozione dell’intelligenza artificiale in Italia

AI e lavoro, mercato da 1,2 miliardi e raddoppio delle imprese: “Serve una strategia sulla formazione”
21 aprile 2026 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel cuore del sistema produttivo italiano, ma la trasformazione del lavoro resta incompleta e, soprattutto, diseguale. È questa la fotografia che emerge dal rapporto “L’IA nel mercato del lavoro italiano”, realizzato da Anitec-Assinform in collaborazione con il Politecnico di Torino.

CTA

Il dato più evidente è quello della crescita: nel 2025 il mercato italiano dell’IA ha raggiunto 1,24 miliardi di euro, in aumento del 33% rispetto all’anno precedente, con proiezioni che lo portano oltre i 2,5 miliardi entro il 2028. Parallelamente accelera l’adozione nelle imprese, con una quota più che raddoppiata in un anno, dall’8% al 16,4%.

Una dinamica che segna l’ingresso dell’Italia in una fase più matura della trasformazione digitale, ma che non cancella ritardi strutturali.

Lavoro: più trasformazione che sostituzione

Uno dei punti chiave del rapporto riguarda l’impatto occupazionale. Le evidenze disponibili, ancora limitate, suggeriscono che l’intelligenza artificiale non stia sostituendo in massa il lavoro umano, ma stia modificando profondamente le mansioni.

Le tecnologie vengono utilizzate soprattutto come supporto ai processi decisionali, all’analisi dei dati e all’efficienza operativa. Il risultato è una crescente integrazione tra persone e sistemi intelligenti, più che una sostituzione diretta.

Le professioni più esposte restano quelle cognitive e routinarie, ma gli effetti sono differenziati: alcune mansioni vengono automatizzate, altre potenziate.

Allo stesso tempo, emergono segnali più netti nei mercati più avanzati. Nel Regno Unito, ad esempio, si registra un calo del 23,4% delle offerte di lavoro nelle professioni più esposte, mentre negli Stati Uniti l’occupazione tra i lavoratori junior nelle professioni “AI-intensive” è scesa del 16%.

Il vero collo di bottiglia: le competenze

Se la tecnologia corre, le competenze non tengono il passo. Il rapporto individua nella formazione il principale fattore critico.

Oltre il 60% degli italiani ritiene di non avere competenze digitali adeguate per affrontare la trasformazione, mentre più della metà esprime preoccupazione per l’impatto delle nuove tecnologie.

Anche dal lato delle imprese emerge un gap: cresce la domanda di profili specialistici e, soprattutto, di figure ibride, capaci di integrare l’IA nei processi produttivi. Ma l’offerta di competenze resta insufficiente.

Il rischio è un’adozione parziale, diseguale e poco efficace.

PMI in ritardo e sistema formativo frammentato

La diffusione dell’intelligenza artificiale resta fortemente segmentata. Le grandi imprese guidano l’adozione, mentre le PMI faticano per limiti finanziari, carenze di competenze e difficoltà organizzative.

Anche il sistema della formazione appare ancora immaturo: frammentato, poco coordinato e con una domanda limitata. Molte imprese non riescono a tradurre l’interesse per l’IA in piani concreti di sviluppo delle competenze.

Le raccomandazioni: “Serve una politica industriale dell’IA”

Per colmare il gap, il rapporto propone un’agenda articolata di 23 raccomandazioni. Tra le principali:

introdurre un “conto personale di formazione per l’IA”;

rafforzare la collaborazione tra università, imprese e istituzioni;

rendere più flessibile l’utilizzo dei fondi per la formazione;

costruire un ecosistema coordinato tra attori pubblici e privati.

“Sui mercati più avanzati gli effetti dell’IA si vedono già. In Italia abbiamo ancora una finestra temporale per capire il fenomeno e costruire una strategia”, ha dichiarato il presidente di Anitec-Assinform, Massimo Dal Checco.

Una finestra che, secondo il rapporto, non resterà aperta a lungo. La sfida dell’intelligenza artificiale si giocherà sempre più sulla capacità di formare competenze e governare la transizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intelligenza Artificiale Mercato del Lavoro Italiano Formazione Competenze Digitali
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza