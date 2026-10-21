circle x black
Cerca nel sito
 

Ai, Talotta (Digital Realty): ''L’Italia può diventare un hub strategico del digitale''

Alessandro Talotta, managing director Italia di Digital Realty - (FotoAdnKronos
Alessandro Talotta, managing director Italia di Digital Realty - (FotoAdnKronos
Segui Adnkronos su Google
21 ottobre 2026 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’Italia, per la sua posizione geografica, è considerata il front-end di una strategia di sviluppo del digitale per il traffico che arriva dal Medio Oriente e dall’Africa, e quindi diventa naturalmente un posto dove si può crescere.” Lo ha dichiarato Alessandro Talotta, managing director Italia di Digital Realty, intervenendo alla conferenza “Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity”, organizzata da Confassociazioni Digital presso la Camera dei deputati.

“Sicuramente abbiamo un problema di infrastrutture: devono essere di più e rese disponibili per rispondere alla grande capacità di elaborazione richiesta oggi” ha spiegato Talotta.

Per il manager, è quindi necessario che tutti gli attori del settore si impegnino ad accelerare la realizzazione delle nuove infrastrutture. “Mi riferisco ai data center, alla possibilità di creare nuove reti in fibra ottica e, soprattutto, di favorire l’approdo di cavi sottomarini”, ha spiegato, sottolineando che solo attraverso lo sviluppo di questo ecosistema sarà possibile rispondere alla forte domanda di servizi digitali attesa nei prossimi anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video
Festa Cinema Roma, Gianmarco Tognazzi in 'Aspettando Mr Hyde' dà voce a una malattia rara
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza