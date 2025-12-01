Ai tra competitività e formazione: il confronto alla terza edizione di Adnkronos Q&A

In un contesto in cui l'Ai rappresenta ormai un elemento centrale per la competitività delle imprese e per l'evoluzione dei servizi, il terzo appuntamento di Adnkronos Q&A a Palazzo dell'informazione a Roma, 'Intelligenza umana, supporto artificiale', ha messo in luce la necessità di un confronto continuo tra mondo produttivo e istituzioni. Spazio anche al ruolo dell'università, con l'87% degli studenti che utilizza quotidianamente strumenti di AI e gli Atenei impegnati nella definizione di nuovi regolamenti per didattica, ricerca e impatto sul territorio.