Alitalia, verso Naspi allungata: 3 anni ex dipendenti e 4 per i prossimi a pensione

Al ministero del lavoro l'incontro sul destino dei lavoratori per i quali è stato deciso lo stop della cassa integrazione al 31 ottobre

16 ottobre 2025 | 13.40
Redazione Adnkronos
Per i lavoratori ex Alitalia, per i quali è stato deciso lo stop della cassa integrazione al 31 ottobre e avviata la procedura di licenziamento collettivo, si andrebbe verso la soluzione di una Naspi 'allungata', a tre anni per tutti e a 4 anni per chi invece raggiungerà i requisiti per andare in pensione nell'arco dei prossimi 4 anni, solo 400 persone circa sul totale dei 1997 lavoratori coinvolti dal licenziamento collettivo. La Naspi 'allungata' e l'anno o i due anni ulteriori sarebbero finanziati dal Fondo straordinario del trasporto aereo. Lo apprende l'AdnKronos da fonti presenti all'incontro in corso al ministero del lavoro sul destino dei lavoratori ex Alitalia.

Nel frattempo, con lo stop alla Cigs è partito anche l'iter del licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori (1997 per l'esattezza, di cui solo circa 400 raggiungerebbero il requisito pensionistico nel triennio) che da ieri hanno iniziato a ricevere via Pec le lettere di licenziamento da Alitalia Sai in amministrazione straordinaria, nonostante la richiesta dei sindacati di bloccare tale invio, visto anche il confronto ancora in corso.

Al tavolo di oggi al ministero del Lavoro partecipano Filt Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl, Ugl Ta e Usb, Assaereo, Assaeroporti, Anpac, Anpac e Inps, convocati “per l’avvio di un confronto volto all’esame di possibili soluzioni integrative del sostegno al reddito, in favore dei lavoratori in esubero delle aziende del settore, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”.

