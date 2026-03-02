Assicurazioni, Axa Italia torna in Tv con campagna 'Il futuro inizia dai nostri sogni'

Da bambini, il futuro brilla di possibilità infinite. È un mondo di sogni che si apre davanti a noi, un’immensità di progetti che si susseguono, un universo di avventure da vivere e scoperte da fare. Ma crescendo, qualcosa cambia. L’entusiasmo si affievolisce, e pensare al futuro spesso diventa fonte di incertezza ed esitazione. Ci si concentra sul presente, trascurando l’importanza di prepararsi attivamente al proprio domani, costruendolo passo dopo passo. È questo il messaggio della nuova campagna pubblicitaria di Axa, ideata da Publicis Conseil e localizzata per il mercato italiano da LePub Milano, con strategia e pianificazione a cura di Wavemaker Italy, 'Il futuro inizia dai nostri sogni', on air dal 1° al 22 marzo, sulle principali emittenti TV, connected TV, online video e Cinema, in 3 soggetti da 60”, 30” e 15”.

Protagonista, una bambina che sogna il proprio futuro aprendosi a innumerevoli possibilità e progetti di vita, dal desiderio di diventare comandante di una grande una nave, poi la prima ad andare su Marte, o ancora una paleontologa “alla ricerca dei dinosauri”, fino alla scelta, poi realizzata nell’immagine di lei adulta in chiusura dello spot, di essere una fotografa. Attraverso lo sguardo di questa bambina, e in uno storytelling che dà ulteriore concretezza al Manifesto, “Perché il futuro dovrebbe essere un rischio?”, Axa condivide un messaggio di speranza sul futuro e un invito a cambiare prospettiva, ricordando che i sogni partono sempre dalle scelte quotidiane e si alimentano con le azioni di oggi. Al cuore della campagna, l’impegno di Axa ad essere al fianco delle persone nella costruzione dei loro progetti di vita, attraverso un’offerta completa, personalizzata e innovativa di soluzioni di investimento, risparmio e previdenza, disponibile presso tutte le agenzie Axa Assicurazioni e la rete di filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena.

“Axa Italia torna in TV con un nuovo spot e, attraverso i sogni della sua giovane protagonista, lancia un messaggio apparentemente semplice, ma denso di significato", commenta Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer del gruppo Axa Italia. "Se la vita è piena di rischi, il futuro non dovrebbe essere uno di questi. Tutti dovrebbero avere il diritto di avere fiducia nel futuro. È un messaggio di speranza e ispirazione, per ricordare che i sogni e il futuro che desideriamo partono sempre da piccoli e si consolidano nelle scelte quotidiane, con l’impegno di Axa ad essere al fianco delle persone in questo percorso, grazie a un’offerta completa e innovativa di prodotti di investimento, risparmio e previdenza, e al valore della consulenza delle reti distributive", conclude.