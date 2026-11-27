"Abbiamo raccolto 1.270.000 contenuti sui principali social media, blog e forum in lingua italiana, dal 1° ottobre 2025 a praticamente dieci giorni fa. Questi contenuti hanno generato 63 milioni di interazioni e raggiunto un pubblico potenziale di oltre 3 miliardi di utenti. Da questi contenuti emerge, così come era già emerso negli anni passati, una polarizzazione piuttosto forte tra chi sostiene e chi invece ha qualche timore nei confronti di queste nuove tecnologie. Quello che abbiamo rilevato è una leggera prevalenza dei timori, di qualche preoccupazione". Così Roberto Azzi, Senior media analyst Mimesi, partecipando all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

"Ci sono anche tanti casi positivi, casi in cui emerge una maggiore consapevolezza e concretezza, ma purtroppo prevalgono ancora i timori. E i timori principali riguardano il deepfake, quindi il timore di non sapere più distinguere ciò che è vero e ciò che è falso", sottolinea.

"Queste tecnologie stanno diventando sempre più sofisticate, e questo è il grande timore di oggi", ribadisce.