Bce, 'stipendio' Lagarde di 492.204 euro nel 2025: +5,6%

Nel 2025 lo 'stipendio' del presidente della Bce, Christine Lagarde, è stato di 492.204 euro, dai 466.092 euro del 2024, in aumento del 5,6% come tutte le retribuzioni dei membri del comitato esecutivo, per una spesa complessiva di 2,3 milioni di euro (2.320.416 euro) dai 2,2 del 2024 (2.197.332). E' quanto emerge dalle tabelle contenute nel bilancio della Banca centrale europea. Complessivamente per il comitato esecutivo Lo stipendio del vicepresidente, Luis de Guindos, è stato pari a 421.908 euro, in aumento rispetto ai 399.528 del 2024. I membri del comitato esecutivo, Piero Cipollone, Frank Elderson, Philip R. Lane e Isabel Schnabel hanno ricevuto 351.576 euro, in crescita rispetto ai 332.928 del 2024.